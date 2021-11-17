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    На Лук’янівці чоловік влаштував погром в аптеці

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    Нападник&nbsp;розбив вітрину аптеки та монітор комп&rsquo;ютера - На Лук’янівці чоловік влаштував погром в аптеці
    Нападник розбив вітрину аптеки та монітор комп’ютера
    фото: Нацполіція

    Нападник погрожував фармацевту, аби вона продала йому ліки без рецепта

    Спецпризначенці затримали агресивного чоловіка, який пограбував аптеку у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Інцидент трапився на вулиці Багговутівській. До приміщення аптеки зайшов чоловік та почав агресивно поводитися й вимагав продати йому медикаменти. Відвідувачка, яка знаходилась у цей час в приміщенні, не розгубилась та викликала поліцію. Спецпризначенці затримали грабіжника неподалік від місця скоєння злочину та викликали слідчо-оперативну групу.

    Слідчі опитали потерпілу та з’ясували, що відбулося.

    «Зловмисник спочатку вимагав у фармацевта продати ліки без рецепта, однак вона відмовила. Така відповідь не сподобалася порушнику, він штовхнув співробітницю аптеки, розбив вітрину та монітор комп’ютера й забрав медикаменти. Раніше судимого уродженця АР Крим 1985 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грабіж і хуліганство).

    За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочинів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Підозрюваному загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

    Раніше столичні поліцейські затримали двох чоловіків за крадіжку грошей з каси аптеки.

    Також повідомлялося, що в Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування аптека
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    На Лук’янівці чоловік влаштував погром в аптеці