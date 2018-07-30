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    На Майдані Незалежності розкажуть, як не потрапити у рабство

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    Проблема торгівлі людьми - На Майдані Незалежності розкажуть, як не потрапити у рабство
    Проблема торгівлі людьми

    У центрі Києва встановлять «Лабіринт можливостей»

    Сьогодні, 30 липня, із 10:00 до 14:00 на Майдані Незалежності в Києві біля скульптури Архистратига Михаїла відбудеться масштабна акція до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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    Мета заходу – привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми, а також об’єднати зусилля для подолання цього негативного явища.

    Під час акції проходитимуть пізнавальні ігри для підлітків та дітей щодо безпечної поведінки, розповсюдження інформаційних матеріалів, присвячених проблемі торгівлі людьми тощо.

    Окрім того, у рамках акції відбудеться перформанс «Людина – не товар» від акторів театру «Bedlam». У його основу покладені реальні історії осіб, що постраждали від торгівлі людьми.

    Однією з ключових активностей акції стане інсталяція «Лабіринту можливостей», яка створена Міжнародною організацією з міграції.

    Джерело: Вечірній Київ

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    Київ акція торгівля людьми
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