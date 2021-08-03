На місці автостоянки у Києві хочуть збудувати ЖК: люди обурені (фото)

Активісти заявляють, що стоянку «віджимають» тітушки

У Києві автостоянку на вул.Якуба Колоса, 21 хочуть забудувати. Таку інформацію поширили сьогодні, 3 серпня, у Facebook-спільноті Борщагівка.

Як пишуть у спільності, наразі тітушки захопили будку охорони стоянки і нікого туди не пускають, навіть поліцію, яка прибула на місце події. На місці зібралося чимало людей.

Водночас як свідчать документи з Держбудреєстру, територія парковки зазначена як «для будівництва житлового комплексу».

Фото Борщагівка/ Facebook

Фото Борщагівка/ Facebook

Офіційних коментарів поліції щодо ситуації поки немає.

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