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    На місці автостоянки у Києві хочуть збудувати ЖК: люди обурені (фото)

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    На місці автостоянки у Києві хочуть збудувати ЖК: люди обурені (фото)
    Фото Борщагівка/ Facebook

    Активісти заявляють, що стоянку «віджимають» тітушки

    У Києві автостоянку на вул.Якуба Колоса, 21 хочуть забудувати. Таку інформацію поширили сьогодні, 3 серпня, у Facebook-спільноті Борщагівка.

    Як пишуть у спільності, наразі тітушки захопили будку охорони стоянки і нікого туди не пускають, навіть поліцію, яка прибула на місце події. На місці зібралося чимало людей.

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    Фото Борщагівка/ Facebook
    Фото Борщагівка/ Facebook

    Водночас як свідчать документи з Держбудреєстру, територія парковки зазначена як «для будівництва житлового комплексу».

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    Фото Борщагівка/ Facebook

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    Фото Борщагівка/ Facebook

    Офіційних коментарів поліції щодо ситуації поки немає.

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    Теги: активісти Facebook тітушки
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    На місці автостоянки у Києві хочуть збудувати ЖК: люди обурені (фото)