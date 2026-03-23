На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)

В Оболонському районі Києва зафіксували масовий мор риби. Екологічне лихо сталося на озері Горащиха – одній із найпопулярніших водойм зони відпочинку Пуща-Водиця. Про це повідомили в соціальних мережах, інформує «Главком».

Масовий мор риби в озері Гаращиха фото: «Моя Оболонь»

Повідомляється, що минулої суботи місцеві жителі почали знаходити мертву рибу вздовж усіх берегів озера. За словами очевидців, мор є масовим: загинула як дрібна риба, так і великі особини білого товстолобика.

Озеро Горащиха: берег вкритий мертвою рибою фото: «Моя Оболонь»

Серед загиблої риби є досить великі особини фото: «Моя Оболонь»

Фахівці КП «Плесо» з’ясовують, що стало причиною мору риби фото: «Моя Оболонь»

Повідомляється, що фахівці комунальне підприємство «Плесо» вжили оперативних заходів для з'ясування причин інциденту. Спеціалістами лабораторії підприємства було відібрано проби води та зразки риби для проведення детального лабораторного дослідження.

Фахівці КП «Плесо» забирають аналіз води з озера Фото: Життя Оболонь Київ

«Головна мета дослідження – встановити, чи є у водоймі перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про результати лабораторного дослідження та імовірну причину мору риби буде повідомлено після завершення всіх досліджень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у минулому році у селі Жеребкове Ананьївської громади на Одещині сталася незвичайна екологічна подія: вода у місцевому ставку змінила колір на рожевий, а до берега почала прибивати загибла риба. 13 жовтня 2025 року комісія Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу провела обстеження ставка №3 у межах села Жеребкове. Фахівці відібрали проби води для лабораторного аналізу та передали їх до Українського наукового центру екології моря та Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я і нижнього Дунаю.