У школі на Оболоні дитина застрягла в батареї: як рятували хлопчика (фото)

У четвер, 5 березня, столичні рятувальники прийшли на допомогу учневі однієї з початкових шкіл в Оболонському районі, рука якого міцно застрягла між секціями батареї опалення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Подія сталася вранці в навчальному закладі на вулиці Героїв полку «Азов». О 08:38 персонал школи зателефонував на лінію «101» та повідомив, що дитина потребує термінової допомоги.

Як з’ясувалося, рука хлопчика 2016 року народження застрягла між секціями чавунної батареї в районі ліктя. Самостійно звільнити дитину вчителі не змогли.

Рука хлопчика 2016 року народження застрягла між секціями батареї опалення в районі ліктьового суглоба фото: Головне управління ДСНС України у Києві

«Рятувальники підняли батарею, змастили руку «бранця» мильним розчином та обережними рухами вивільнили її з пастки», – повідомили у ДСНС,

Зазначається, що присутність фахівців групи рятувального відділення вгамувала тривогу дитини, тож після визволення хлопчик обійняв своїх рятівників та повернувся до навчального процесу.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва дворічний хлопчик випадково зачинився у квартирі на восьмому поверсі, поки його мати на хвилину відійшла до сусідки. Налякана жінка звернулася за допомогою до рятувальників, які оперативно прибули на місце події та успішно відчинили двері, заспокоївши малюка.