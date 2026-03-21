У Києві триває прощання з Патріархом Філаретом: репортаж

У неділю урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання

Тисячі людей ідуть до Михайлівського собору

Сьогодні, 21 березня 2026 року, у Михайлівському Золотоверхому соборі продовжується церемонія прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з місця подій.

Тіло Патріарха перебуває у центрі Михайлівського собору. Вчора ввечері Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив тут заупокійну літургію, назвавши Філарета «незламним будівничим помісної Церкви».

Прощання у Михайлівському соборі триватиме до ранку неділі, 22 березня. Двері храму відчинені для всіх, хто бажає віддати шану.

Завтра, після заупокійної літургії, відбудеться урочиста молитовна процесія центром столиці. Тіло Патріарха буде перенесене до Володимирського кафедрального собору.

🕯️У Михайлівському соборі продовжується прощання з патріархом Філаретом, воно триматиме до ранку 22 березня, потім його тіло перенесуть до Володимирського собору. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 21, 2026

Саме у Володимирському соборі, згідно з церковною традицією та волею спочилого, відбудеться чин поховання.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вшанував пам'ять Патріарха, зазначивши, що без його сміливості неможливо уявити історію сучасної української самостійності.

Розклад прощання та поховання:

Для тих, хто бажає віддати останню шану Патріарху, встановлено наступний графік:

Субота, 21 березня: Тіло спочилого перебуватиме у Михайлівському Золотоверхому соборі протягом усього дня. Доступ для вірян відкритий.

Неділя, 22 березня (ранок): Буде звершена заупокійна літургія.

Неділя, 22 березня (після літургії): Урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.