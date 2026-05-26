Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана

У Бучі на Київщині 11-річний підліток загинув, стрибнувши з будівельного крана.

У Бучі на Київщині 11-річний підліток загинув, стрибнувши з будівельного крана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Як зазначається, 23 травня до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина. Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що двоє підлітків проникли на територію одного із будівництв, і один із них, 11-річний хлопець, заліз на будівельний кран та стрибнув униз.

Кримінальне провадження порушено за статтею 15 Кримінального кодексу України про убивство з приміткою самогубство.

Місцеві Telegram-канали стверджували, що хлопець казав друзям про намір стрибнути з крана, і вони намагалися його відмовити. Зазначається, що пізніше всі розійшлися, але пʼятикласник повернувся на будівництво, знову заліз на кран і стрибнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Перед трагедією він надіслав друзям прощальне відео.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні. Фахівцями відзначається, що у віці до 13 років суїцидальні спроби рідкісні, а починаючи з 14-15 років суїцидальна активність різко зростає, досягаючи максимуму у 16-19 років.

