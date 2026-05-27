Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
За нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі
фото: Національна поліція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Налякані мешканці багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича, які почули звуки пострілів, викликали поліцію

У Дніпровському районі столиці затримали 39-річного чоловіка, який серед ночі відкрив вогонь у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції звернулися налякані мешканці багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича, які почули звуки пострілів. На місце події негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Як з’ясували поліцейські, 39-річний чоловік напідпитку в нічний час перебував на вулиці разом із компанією друзів. Перебуваючи поблизу житлового будинку, порушник вирішив похизуватися перед товаришами – він дістав пістолет та здійснив два постріли вгору, чим не на жарт налякав мешканців багатоповерхівок.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль, який направили на експертизу.

Дізнавачі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю. Тепер за нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Також повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ). 

Теги: Київ кримінал стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану
28 квiтня, 10:31
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
4 травня, 13:10
У Києві затримали росіянина після загибелі чоловіка на Оболоні
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
9 травня, 12:31
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
14 травня, 08:48
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
18 травня, 14:10
До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю
У Києві зросла кількість жертв нічної атаки
24 травня, 08:57
Михайло Дробницький – підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому
Вчора, 18:18

Новини

Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua