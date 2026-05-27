У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки

За нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі

Налякані мешканці багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича, які почули звуки пострілів, викликали поліцію

У Дніпровському районі столиці затримали 39-річного чоловіка, який серед ночі відкрив вогонь у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До поліції звернулися налякані мешканці багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича, які почули звуки пострілів. На місце події негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Як з’ясували поліцейські, 39-річний чоловік напідпитку в нічний час перебував на вулиці разом із компанією друзів. Перебуваючи поблизу житлового будинку, порушник вирішив похизуватися перед товаришами – він дістав пістолет та здійснив два постріли вгору, чим не на жарт налякав мешканців багатоповерхівок.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль, який направили на експертизу.

Дізнавачі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю. Тепер за нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Також повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ).