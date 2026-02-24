Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Київ, 24 лютого 2026 року

На акцію біля Верховної Ради зібралися, зокрема, рідні та близькі військової частини 3057 Національної гвардії України

Сьогодні, 24 лютого, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українців. Люди із прапорами та фотографіями своїх рідних зібралися біля Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

На акцію зібралися, зокрема, рідні та близькі військової частини 3057 Національної гвардії України. Вони прийшли, щоб нагадати про вже 48 місяців полону або невідомості.

Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Київ, 24 лютого 2026 року фото: Анна Самара/Суспільне

Наталя вийшла на підтримку свого сина, який був серед оборонців Азовсталі: «Він у Мордовії. Хлопчик вийшов 5 лютого, він з ним був в одній камері. Каже: «Держимося. Ми, як сім'я, піддержуємо друг друга». Тримаються і чекають».

Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Київ, 24 лютого 2026 року фото: Анна Самара/Суспільне

Ще одна учасниця акції Наталія розповіла, що два з половиною роки не мала ніякої інформації про свого сина.

«Син був безвісти зниклий, поки не вийшов звільнений, зателефонував мені і сказав, де знаходиться сій син. І він не підтверджений, ні стороною агресора, ні МКЧХ. Я просто знаю, де він», – каже Наталія.

Станом на лютий 2025 року в Україні до Реєстру зниклих безвісти за особливих обставин офіційно внесено 62 948 людей, їх розшукують.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими. Про це він сказав журналістам у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference. Буданов не розкрив деталі майбутнього обміну. Водночас він зауважив, що йдеться про «значну цифру» – більшу, ніж минулого разу.

Як повідомлялося, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

До слова, під час обміну полоненими 5 лютого з неволі вдалося повернути оборонця Маріуполя Сергія Михайленка, над яким провели незаконне судилище і утримували в колонії в Сибіру. Зараз 27-річний захисник готується до операції.