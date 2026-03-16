У Києві лунають вибухи, працює ППО

Небезпека триває, громадянам варто перебувати в укриттях

Уранці, 16 березня, під час повітряної тривоги у столиці чутно звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони ведуть роботу по ворожих цілях. Про це повідомляє «Главком».

Близько 08:26 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Згодом мешканці правого берега столиці почули звуки вибухів. Роботу сил ППО підтвердила міська влада.

«На Оболоні працює ППО. Перебувайте в укриттях!» – повідомив мер Києва Віталій Кличко о 08:40.

Вибухи внаслідок роботи ППО чутно у всьому Києві.

Оновлено о 09:08. У Києві, особливо на правому березі чути звуки роботи ППО.

Станом на цю хвилину загроза триває. Мешканців столиці та області закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не фіксувати роботу захисників неба.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1482-й день війни.