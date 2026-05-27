Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію

Вячеслав Непоп під час виїзду на пошкоджені об’єкти нагадав, що отримати допомогу у випадку пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм

Унаслідок ворожої атаки 24 травня найбільше постраждав Шевченківський район столиці

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 24 травня у столиці пошкоджено 432 житлові будівлі. Найбільше в Шевченківському районі – 262. Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час виїзду на пошкоджені об’єкти в Шевченківському районі, інформує «Главком».

У столиці замовниками відновлювальних робіт визначені КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та районні в місті Києві державні адміністрації. Фахівці КП «Житлоінвестбуд-УКБ» відновлюють 47 будинків, які зазнали найбільш складних пошкоджень конструкцій. Районні адміністрації мають відновити за кошт міського бюджету 218 будинків, із них 83 – найбільш пошкоджені. Для цих робіт у 2026 році РДА виділили близько 856 млн грн.

Отримати допомогу у випадку пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм. Зокрема, за програмою «єВідновлення» надають до 350 тис. грн компенсації за пошкоджені житлові квартири та до 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. За ці кошти можна придбати будівельні матеріали або замовити ремонтні послуги.

Для компенсації на відновлення житла необхідно:

подати повідомлення, а потім заявку на виплату про пошкоджене майно через «Дію» – в застосунку або на порталі (через ЦНАП);

відкрити рахунок єВідновлення в банку;

отримати рішення комісії за результатами обстеження житла.

Відповідне сповіщення надійде, якщо заявку подано в застосунку «Дія». Якщо ж заявку оформлено на порталі «Дія» (через ЦНАП), то на електронну пошту надійде лист із відповідним рішенням.

Отримати матеріальну допомогу можна і зі столичного бюджету. Зокрема, 40 тис. грн одноразово нададуть тим, хто потребує термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла. А також щомісячну допомогу по 20 000 грн (на строк до 12 місяців) – тим, хто змушений тимчасово відселитися. І ще 10 000 грн – у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».