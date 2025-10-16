Рожева вода та масова загибель риби на Одещині: екологи взяли проби для аналізу

На Одещині ставок набув червоно-рожевого кольору, а риба почала масово гинути. Екологи взяли проби води для лабораторного аналізу

У селі Жеребкове Ананьївської громади на Одещині сталася незвичайна екологічна подія: вода у місцевому ставку змінила колір на рожевий, а до берега почала прибивати загибла риба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Аномалія на Одещині: ставок став рожевим, риба гине масово фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

13 жовтня 2025 року комісія Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу провела обстеження ставка №3 у межах села Жеребкове. Фахівці відібрали проби води для лабораторного аналізу та передали їх до Українського наукового центру екології моря та Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я і нижнього Дунаю.

Екологи шукають причини аномалії на Одещині фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, що масова загибель риби у річці Плоска у Хмельницькому сталася 22 серпня, що спонукало місцеву владу звернутися до правоохоронних органів. За інформацією заступника міського голови Миколи Ваврищука, виявлено потенційне місце скиду або витоку хімічних речовин, що могло спричинити мор. Вже відібрано зразки води для лабораторних досліджень, а Хмельницька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження для з’ясування обставин інциденту.

Масовий мор риби зафіксували у Ладижинському водосховищі на Вінниччині, де виявили близько 3 тисяч загиблих екземплярів, зокрема судака, ляща, окуня та плітки. Працівники Державної екологічної інспекції відібрали проби води та перевірили рівень кисню, який виявився у нормі. Причини загибелі риби наразі встановлюють екологи.