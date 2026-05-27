Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки

Після підвищення тарифів частина киян може перейти на маршрутки, попереджає транспортний аналітик

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що озвучена владою Києва собівартість проїзду у метро на рівні майже 65 грн може бути реалістичною, однак ключове питання полягає у методиці її розрахунку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Метро за 30 грн. Звідки взявся новий тариф і що ховається за цією цифрою?».

Для визначення вартості перевезення одного пасажира необхідно поділити всі витрати підприємства на кількість перевезених пасажирів, зазначає експерт. Водночас існують щонайменше дві принципові суперечності у формуванні цієї цифри.

Перша, на думку Беспалова, стосується амортизації активів метрополітену. Він зазначає: значна частина інфраструктури вже давно амортизована і не має балансової вартості, однак після переоцінки майна бухгалтери можуть продовжувати нараховувати амортизацію на об’єкти вартістю у «мільярди мільярдів».

Друге питання – чи закладаються у тариф майбутні капітальні витрати. Експерт нагадав, що нещодавно місто ухвалило програму розвитку метро приблизно на 10 млрд грн, причому значну частину цих коштів підприємство має знайти самостійно. «Де взяти гроші підприємству, яке практично нічого не виробляє, крім пасажирських перевезень? Логічно припустити, що ці витрати могли бути закладені в собівартість наперед», – пояснив Беспалов.

Експерт наголосив, що тариф на громадський транспорт є передусім політичним рішенням, а не економічним. Він порівняв громадський транспорт із пожежною службою: місто не заробляє на ньому, але без нього не може функціонувати.

Беспалов також попередив, що підвищення вартості проїзду може негативно вплинути на міську економіку. «Якщо підняти тариф, люди просто почнуть менше пересуватися. Хтось подумає: «Поїхав би в піцерію, але 45 грн туди і 45 назад – краще вдома зроблю яєчню», – пояснив він.

Експерт звернув увагу, що фактична вартість поїздки для платоспроможного пасажира становитиме не 30 грн, а близько 45 грн, оскільки кожен другий киянин робить щонайменше одну пересадку. До того ж значну частину пасажирів складають пільговики, які не оплачують проїзд.

«Тому реальний дохід підприємства в розрахунку на одного пасажира буде не 30 грн, а приблизно 20 грн. Навантаження на платоспроможного пасажира, отже, суттєво зростає», – переконує Беспалов.

Експерт також застеріг, що після подорожчання частина платоспроможних пасажирів може перейти на маршрутки, які мають прямі маршрути без пересадок і поки не оголошували про підвищення тарифів. У такому разі, за словами співбесідника видання, комунальний транспорт втратить саме тих пасажирів, які приносять основний дохід, а зменшення пасажиропотоку ще більше підвищить собівартість перевезень.

Нагадуємо, що у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

Раніше «Главком» писав, як столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу.