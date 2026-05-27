Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
Метро після оновлення тарифу може втратити найбільш платоспроможних пасажирів
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Після підвищення тарифів частина киян може перейти на маршрутки, попереджає транспортний аналітик

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що озвучена владою Києва собівартість проїзду у метро на рівні майже 65 грн може бути реалістичною, однак ключове питання полягає у методиці її розрахунку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Метро за 30 грн. Звідки взявся новий тариф і що ховається за цією цифрою?».

Для визначення вартості перевезення одного пасажира необхідно поділити всі витрати підприємства на кількість перевезених пасажирів, зазначає експерт. Водночас існують щонайменше дві принципові суперечності у формуванні цієї цифри.

Перша, на думку Беспалова, стосується амортизації активів метрополітену. Він зазначає: значна частина інфраструктури вже давно амортизована і не має балансової вартості, однак після переоцінки майна бухгалтери можуть продовжувати нараховувати амортизацію на об’єкти вартістю у «мільярди мільярдів».

Друге питання – чи закладаються у тариф майбутні капітальні витрати. Експерт нагадав, що нещодавно місто ухвалило програму розвитку метро приблизно на 10 млрд грн, причому значну частину цих коштів підприємство має знайти самостійно. «Де взяти гроші підприємству, яке практично нічого не виробляє, крім пасажирських перевезень? Логічно припустити, що ці витрати могли бути закладені в собівартість наперед», – пояснив Беспалов.

Експерт наголосив, що тариф на громадський транспорт є передусім політичним рішенням, а не економічним. Він порівняв громадський транспорт із пожежною службою: місто не заробляє на ньому, але без нього не може функціонувати.

Беспалов також попередив, що підвищення вартості проїзду може негативно вплинути на міську економіку. «Якщо підняти тариф, люди просто почнуть менше пересуватися. Хтось подумає: «Поїхав би в піцерію, але 45 грн туди і 45 назад – краще вдома зроблю яєчню», – пояснив він.

Експерт звернув увагу, що фактична вартість поїздки для платоспроможного пасажира становитиме не 30 грн, а близько 45 грн, оскільки кожен другий киянин робить щонайменше одну пересадку. До того ж значну частину пасажирів складають пільговики, які не оплачують проїзд.

«Тому реальний дохід підприємства в розрахунку на одного пасажира буде не 30 грн, а приблизно 20 грн. Навантаження на платоспроможного пасажира, отже, суттєво зростає», – переконує Беспалов.

Експерт також застеріг, що після подорожчання частина платоспроможних пасажирів може перейти на маршрутки, які мають прямі маршрути без пересадок і поки не оголошували про підвищення тарифів. У такому разі, за словами співбесідника видання, комунальний транспорт втратить саме тих пасажирів, які приносять основний дохід, а зменшення пасажиропотоку ще більше підвищить собівартість перевезень.

Нагадуємо, що у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

Раніше «Главком» писав, як столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу.

Читайте також:

Теги: Київ тарифи громадський транспорт метро КМДА столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кімната світла і простора, але здається без базових меблів
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн
30 квiтня, 17:03
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив
5 травня, 12:17
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Донецьку та заяви Трампа: головне за ніч 12 травня
12 травня, 05:39
Момент ДПТ потрапив на камери відеоспостереження
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
12 травня, 13:08
Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній
У Києві з’явиться новий пішохідний міст
17 травня, 16:58
Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський (на фото) нещодавно отримав звання народного артиста України
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
18 травня, 13:14
Тривога у столиці розпочалас о 20:58
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
17 травня, 22:35
Земельна ділянка площею 0,1 га розташована по вул. Шевченка у Солом’янському районі столиці
Суд повернув громаді Києва землю біля річки Нивка, передану під забудову
22 травня, 10:07
Попри масові руйнування довкола, станція метро Лук'янівська в Києві відновила свою роботу
У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють
24 травня, 17:58

Новини

Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua