У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад

Заходи проходитимуть із п’ятниці до неділі

До Дня Києва для містян та гостей столиці проведуть 11 безплатних екскурсій. На учасників чекають атмосферні маршрути, захопливі квести та несподівані факти та особливий настрій столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Реєстрація на всі заходи є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена. Підтвердження реєстрації надійде на електронну пошту напередодні заходу, а місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Київ парковий»

Учасники екскурсії відвідають парки та сквери Києва. Програма передбачає ознайомлення з історією цих локацій, а також із фактами про розташовані на маршруті пам’ятники та інсталяції.

Дата та час: 29 травня, п’ятниця, 12:00.

Екскурсія «Старим Подолом»

Під час прогулянки знаменитою вулицею Петра Сагайдачного учасники довідаються, як змінювався Поділ від початку розбудови до сьогодення, ознайомляться з унікальними архітектурними об’єктами, серед яких – найстаріший будинок Києва.

Дата та час: 30 травня, субота, 10:30.

Квест-екскурсія «Секретні коди Бессарабки»

Під час цієї екскурсії учасники зможуть поринути в історію найдовшого торговельного майданчика Києва, відкриють для себе архітектурні таємниці будівлі та відчують її неповторну атмосферу у форматі інтерактивної прогулянки.

Дата та час: 30 травня, субота, 11:00.

Екскурсія «Київський стрітарт»

Учасники екскурсії ознайомляться з об’єктами вуличного мистецтва столиці. Програма передбачає огляд визначних київських муралів, створених провідними українськими та всесвітньо відомими авторами стрітарту, а також розкриття концепцій та сенсів, закладених у цих художніх образах.

Дата та час: 30 травня, субота, 15:00.

Автобусна екскурсія «Крізь віки та легенди»

Учасники цієї екскурсії побачать найвідоміші пам’ятки Києва від часів заснування до сучасності, дізнаються історію старого Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою 19 століття, сучасними площами, мостами та головною вулицею столиці – Хрещатиком.

Дата та час: 30 травня, субота, 16:00.

Екскурсія «Меценати Києва»

Під час екскурсії містяни й гості столиці дізнаються про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили в місті більше століття тому. Також зможуть оцінити їхній внесок у збереження музейних цінностей, коли меценати перетворювали власні оселі на музеї чи молитовні будинки.

Дата та час: 30 травня, субота, 16:00.

Екскурсія «Нивки. Паркова симфонія»

Під час прогулянки учасники довідаються про таємниці одного з найбільших парків Києва – Нивок, а також дізнаються про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю, розташованою неподалік від центру мегаполіса.

Дата та час: 31 травня, неділя, 10:30.

Екскурсія «Все починається з університету»

Учасники дізнаються про те, як Київський національний університет ім. Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва. Також учасники почують історію створення навколо червоного корпусу парку та ботанічного саду.

Дата та час: 31 травня, неділя, 11:00.

Автобусна екскурсія «Київ літописний та сучасний»

Під час пізнавальної мандрівки учасники відкриють для себе найвідоміші локації та мальовничі панорами міста, дізнаються про його давню і сучасну історію, формування вуличної мережі та архітекторів, які створювали знакові будівлі столиці. На них чекатимуть захопливі факти з життя видатних діячів української культури й історії, а також розповіді про їхній вагомий внесок у розвиток науки, мистецтва, політичної думки та становлення України як незалежної європейської держави.

Дата та час: 31 травня, неділя, 14:00.

Автобусна екскурсія «Крізь віки та легенди»

Дата та час: 31 травня, неділя, 16:00.

Екскурсія «Київ хрещатий»

Слухачі ознайомляться з головною вулицею Києва, її видатними об’єктами, дізнатися про відомих особистостей, які свого часу жили на Хрещатику та відігравали важливу роль у розвитку міста, а також його центральної вулиці.

Дата та час: 31 травня, неділя, 16:30.

Нагадаємо, 26 травня в Національному музеї історії України відрився масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри», що представить унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Виставка приурочена до 100-х роковин трагічної загибелі видатного українського державного, військового й політичного діяча, очільника Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри.

До слова, у Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше – до 21 червня 2026 року. Таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.