Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
фото: Офіційний портал Києва
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Заходи проходитимуть із п’ятниці до неділі

До Дня Києва для містян та гостей столиці проведуть 11 безплатних екскурсій. На учасників чекають атмосферні маршрути, захопливі квести та несподівані факти та особливий настрій столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Реєстрація на всі заходи є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена. Підтвердження реєстрації надійде на електронну пошту напередодні заходу, а місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Київ парковий»

Учасники екскурсії відвідають парки та сквери Києва. Програма передбачає ознайомлення з історією цих локацій, а також із фактами про розташовані на маршруті пам’ятники та інсталяції.

Дата та час: 29 травня, п’ятниця, 12:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Старим Подолом»

Під час прогулянки знаменитою вулицею Петра Сагайдачного учасники довідаються, як змінювався Поділ від початку розбудови до сьогодення, ознайомляться з унікальними архітектурними об’єктами, серед яких – найстаріший будинок Києва.

Дата та час: 30 травня, субота, 10:30.

Реєстрація за посиланням.

Квест-екскурсія «Секретні коди Бессарабки»

Під час цієї екскурсії учасники зможуть поринути в історію найдовшого торговельного майданчика Києва, відкриють для себе архітектурні таємниці будівлі та відчують її неповторну атмосферу у форматі інтерактивної прогулянки.

Дата та час: 30 травня, субота, 11:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Київський стрітарт»

Учасники екскурсії ознайомляться з об’єктами вуличного мистецтва столиці. Програма передбачає огляд визначних київських муралів, створених провідними українськими та всесвітньо відомими авторами стрітарту, а також розкриття концепцій та сенсів, закладених у цих художніх образах.

Дата та час: 30 травня, субота, 15:00.

Реєстрація за посиланням.

Автобусна екскурсія «Крізь віки та легенди»

Учасники цієї екскурсії побачать найвідоміші пам’ятки Києва від часів заснування до сучасності, дізнаються історію старого Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою 19 століття, сучасними площами, мостами та головною вулицею столиці – Хрещатиком.

Дата та час: 30 травня, субота, 16:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Меценати Києва»

Під час екскурсії містяни й гості столиці дізнаються про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили в місті більше століття тому. Також зможуть оцінити їхній внесок у збереження музейних цінностей, коли меценати перетворювали власні оселі на музеї чи молитовні будинки.

Дата та час: 30 травня, субота, 16:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Нивки. Паркова симфонія»

Під час прогулянки учасники довідаються про таємниці одного з найбільших парків Києва – Нивок, а також дізнаються про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю, розташованою неподалік від центру мегаполіса.

Дата та час: 31 травня, неділя, 10:30.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Все починається з університету»

Учасники дізнаються про те, як Київський національний університет ім. Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва. Також учасники почують історію створення навколо червоного корпусу парку та ботанічного саду.

Дата та час: 31 травня, неділя, 11:00.

Реєстрація за посиланням.

Автобусна екскурсія «Київ літописний та сучасний»

Під час пізнавальної мандрівки учасники відкриють для себе найвідоміші локації та мальовничі панорами міста, дізнаються про його давню і сучасну історію, формування вуличної мережі та архітекторів, які створювали знакові будівлі столиці. На них чекатимуть захопливі факти з життя видатних діячів української культури й історії, а також розповіді про їхній вагомий внесок у розвиток науки, мистецтва, політичної думки та становлення України як незалежної європейської держави.

Дата та час: 31 травня, неділя, 14:00.

Реєстрація за посиланням.

Автобусна екскурсія «Крізь віки та легенди»

Учасники екскурсії побачать найвідоміші пам’ятки Києва від часів заснування до сучасності, дізнаються історію старого Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою 19 століття, сучасними площами, мостами та головною вулицею столиці – Хрещатиком.

Дата та час: 31 травня, неділя, 16:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Київ хрещатий»

Слухачі ознайомляться з головною вулицею Києва, її видатними об’єктами, дізнатися про відомих особистостей, які свого часу жили на Хрещатику та відігравали важливу роль у розвитку міста, а також його центральної вулиці.

Дата та час: 31 травня, неділя, 16:30.

Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, 26 травня в Національному музеї історії України відрився масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри», що представить унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Виставка приурочена до 100-х роковин трагічної загибелі видатного українського державного, військового й політичного діяча, очільника Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри.

До слова, у Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше – до 21 червня 2026 року. Таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.

Теги: Київ столиця музеї університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим
Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео
24 травня, 20:51
Турнікет київського метрополітену
Нова ціна метро у Києві: активісти пропонують перехід на європейську модель
20 травня, 10:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 травня, 11:07
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого росіянами у ніч проти 14 травня 2026 року
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
14 травня, 10:22
Перша полуниця з Закарпаття у Києві
У Києві з’явилася закарпатська полуниця: скільки коштує кілограм першої ягоди
4 травня, 09:36
Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро
30 квiтня, 08:26
Цього року фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів
Найбільший книжковий фестиваль України зазнав збитків на понад 350 тис. грн через негоду
28 квiтня, 20:56
Рятувальники та медики працюють на місці падіння дронів у Києві 28 квітня 2026 року
Мер Києва повідомив деталі про поранених під час дронової атаки 28 квітня
28 квiтня, 16:09
Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
27 квiтня, 12:05

Новини

Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
Обстрілом 24 травня у Києві пошкоджено 432 будинки: як отримати компенсацію
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана
Трагедія у Бучі: 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua