На Нивках невідомі підпалили квартиру (фото)



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Фото: Інформатор Обшивка дверей кількох квартир повністю обгоріла

На місці пожежі знайшли ганчірки, які нібито були просякнуті запальною сумішшю

У ніч на середу, 1 серпня, на вулиці Невській, 7 у Шевченківському районі Києва (Нивки) горіла квартира в житловому будинку.

Виклик на пульт 101 надійшов приблизно о 01:40. Про це повідомляє Інформатор.

Горіли вхідні двері на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку.

На місці події знайшли ганчірки, які нібито були просякнуті запальною сумішшю. Як стверджує господар, це підпал. Він помітив дим і почав сам гасити вогонь.

Обшивка дверей кількох квартир повністю обгоріла. Пожежники приїхали за 10 хвилин після виклику і остаточно локалізували загоряння. Вся сходова клітка п'ятого поверху покрилася сажею.

На місці події працювали 3 машини спецтехніки, патрульна поліція і карета швидкої допомоги.

Обійшлося без постраждалих.

Чи був це підпал, визначить слідство.

Як повідомлялося, 1 липня рано вранці у центрі Києва за адресою вулиця Мечникова, 10/2 горіли два автомобілі.