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    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)

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    Автомобіль згорів повністю - Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Автомобіль згорів повністю

    У дворі житлового будинку загорівся Аudi А4, вогонь перекинувся на поруч припаркований Тoyota Rav4

    У середу, 1 серпня, вранці у центрі Києва за адресою вулиця Мечникова, 10/2 горіли два автомобілі.

    Виклик на пульт 101 надійшов приблизно о 03:50. Про це повідомляє Інформатор.

    У дворі житлового будинку горіла Аudi А4. Вогонь перекинувся на поруч припаркований Тoyota Rav4. У останньої повністю обгорів весь бік. Жителі найближчого будинку викликали пожежників та правоохоронців.

    На місце події прибули понад 6 екіпажів патрульної поліції, яка оточила двір і не давала нікому з журналістів і мешканців наблизитися до палаючої машини. Також по рації передали, що існує ймовірність вибуху, якщо в машині встановлено газобалонне обладнання.

    На щастя, машина не вибухнула. «Німець» згорів повністю і відновленню не підлягає. Обидва авто на київській реєстрації.

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    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Вночі у Києві знову палали автомобілі: Аudi згорів повністю (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Був це підпал чи несправність авто, визначить слідство.

    Також від вогню постраждала будівля - стіни закоптилися, кондиціонер першого поверху обгорів і лопнуло вікно зі скляної рамою.

    Територія навколо пожежі була огороджена стрічкою більше години. Працювали співробітники слідчо-оперативної групи, ДСНС, 3 одиниці спецтехніки і «швидка». Допомога медиків знадобилася жительці найближчого будинку. Займання сталося біля її квартири. Дівчина злякалася, що вогонь перекинеться на її балкон. Лікарі дали їй заспокійливий засіб і перевірили артеріальний тиск.

    Як повідомлялося, минулої доби у Києві горіли 5 автомобілів.

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