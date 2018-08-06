На Новопечерських Липках Mercedes не вписався у поворот і влетів в огорожу
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Фото: facebook / KyivOperativ
ДТП у Києві
Інцидент стався близько 5-ої ранку
У Києві вранці сталася дорожньо-транспортна пригода на Новопечерських Липках. Про це пише «Київ оперативний».
За даними пабліку, інцидент стався близько 5-ої ранку.
«Водій Mercedes трохи не вписався в поворот на Новопечерських Липках. Серйозних травм ніхто не отримав, але є один безумовний плюс - номерні знаки водій вміло знімає за лічені секунди», - сказано у повідомленні.
На фото видно, що автівка знесла частину металевої огорожі.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 серпня, в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП із загорянням автомобіля, у результаті водій загинув.