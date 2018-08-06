  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Новопечерських Липках Mercedes не вписався у поворот і влетів в огорожу

    • Розсилка
    ДТП у Києві - На Новопечерських Липках Mercedes не вписався у поворот і влетів в огорожу
    Фото: facebook / KyivOperativ
    ДТП у Києві

    Інцидент стався близько 5-ої ранку

    У Києві вранці сталася дорожньо-транспортна пригода на Новопечерських Липках. Про це пише «Київ оперативний».

    За даними пабліку, інцидент стався близько 5-ої ранку.

    «Водій Mercedes трохи не вписався в поворот на Новопечерських Липках. Серйозних травм ніхто не отримав, але є один безумовний плюс - номерні знаки водій вміло знімає за лічені секунди», - сказано у повідомленні.

    На фото видно, що автівка знесла частину металевої огорожі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Новопечерських Липках Mercedes не вписався у поворот і влетів в огорожу
    На Новопечерських Липках Mercedes не вписався у поворот і влетів в огорожу

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 серпня, в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП із загорянням автомобіля, у результаті водій загинув.

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ