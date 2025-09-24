На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені

Зрізані замки виявили на дверях приміщень колишніх сміттєпроводів щонайиенше у чотирьох сусідніх будинках

На столичній Оболоні невідомі порізали замки на дверях, що ведуть до підсобних приміщень у багатоповерхівках. Хоча з приміщень нічого не зникло, інцидент викликав занепокоєння серед мешканців, адже мотиви вандалів залишаються незрозумілими. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Замок зрізано, жителі підперли двері каменем фото: glavcom.ua

Інциденти помітили учора, 23 вересня, у кількох будинках. Вандали зрізали дуги, куди вставляється навісний замок, а в деяких випадках пошкодили і самі замки. Мешканці, з якими вдалося поспілкуватися, розповіли, що це сталося у вівторок, орієнтовно між 10:00 та 13:00.

Навісні замки зі слідами злому та свіжої зварки фото: glavcom.ua

Зрізані замки виявили на дверях приміщень колишніх сміттєпроводів, де зараз комунальники та жителі зберігають інструменти для догляду за територією, зокрема мотокоси, акумуляторні оприскувачі та інший садовий інвентар.

Працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району відреагували оперативно. Вже вчора зварювальники відновили частину пошкоджених замків, а сьогодні роботи продовжились.

Зварювальники ремонтують зірвані замки другий день фото: glavcom.ua

Комунальники підтвердили, що з приміщень нічого не зникло, що ще більше спантеличило і їх, і мешканців. За словами комунальників, зробити це навмисники без додаткового інструменту не могли, адже це довго і важко фізично. Також не зрозуміло, як жителі не звернули увагу, коли невідомі пиляли щось у їхньому дворі.

Місцеві жителі стривожені, адже під час війни подібні дії, мотив яких незрозумілий, створюють додаткову напругу. «Якби це були крадії, то зникли б цінні речі, але все залишилося на місці», – зазначив один з мешканців.

Зауважимо, що на одному з будинків, де також побували вандали, за словами жителів, встановлено камери відеоспостереження.

Комунальники закликають киян бути пильними. У разі виявлення пошкоджених замків або інших підозрілих ситуацій просять терміново повідомляти диспетчеру керуючої компанії або телефонувати до контакт-центру за номером 1551.