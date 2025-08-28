Атака на Україну та удари по НПЗ у Росії: головне за ніч

На обох атакованих НПЗ у Росії вирують масштабні пожежі

Росія масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами, під удар потрапив Київ – у столиці є постраждалі та серйозні руйнування, у Росії у Самарській області палає Новокуйбишевський, а у Краснодарському краю після ударів пожежа вирує на Афіпському НПЗ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 28 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Пожежі на російських НПЗ

У ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

У Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Також було атаковано Афіпський нафтопереробний завод, який знаходиться у Краснодарському краю.

Атака на Київ

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ БпЛА. Один із ворожих безпілотників впав біля житлового будинку.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, в Святошинському районі Києва у двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА.

Як відомо, вибуху і пошкоджень немає.

Потім Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Місцеві телеграм-канали написали, що у Києві пролунало близько десяти вибухів. У багатьох районах виникли пожежі у будинках, є серйозні руйнування та постраждалі.

За останніми данними, є попередня інформація про трьох загиблих, серед яких 14-річна дитина. Кількість постраждалих вже зараз близько десяти, на кількох локаціях триває рятувальна операція.

«Росіяни цинічно бʼють по житловій забудові. У Дарницькому районі пряме влученна по 5-типоверхівці. Від пʼятого до першого поверху все зруйноване», – написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Волгоградській області у РФ

У ніч на 28 серпня у Волгоградській області у місті Петров Вал пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників.

Як відомо, у місті Петров Вал безпілотники атакували залізничну підстанцію.

На місці ураження розгорілася пожежа.

Окупований Крим атакували безпілотники

У ніч на 28 серпня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомили про гучні вибухи та звуки сирени в небі над містом. Місцеві телеграм-канали інформують, що близько 23:00 пролунало кілька вибухів у районі Очеретяної бухти. Також про прольоти безпілотників повідомляли мешканці Євпаторії, Сак та Новофедорівки.

Російське Міноборони заявило, що за три години над регіонами РФ та Чорним морем було збито 13 українських БпЛА.

В Аргентині авто президента закидали камінням

Президента Аргентини Хав'єра Мілея довелося терміново евакуювати з передвиборчої кампанії після того, як його автомобіль закидали камінням. Інцидент стався 27 серпня під час мітингу перед парламентськими виборами.

Напад стався, коли Мілей разом зі своєю сестрою Каріною та іншими кандидатами від партії «La Libertad Avanza» перебував у автомобілі. Президент пригинався, щоб уникнути предметів, що летіли в нього, після чого його оперативно вивезли на мікроавтобусі. За словами речника Мануеля Адорні, ніхто з делегації не постраждав.