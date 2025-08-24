На Бориспільському шосе BMW влетіла у блокпост, на в’їзді в Київ – кілометровий затор

Перекриті майже всі смуги руху

На Бориспільському шосе трапилася ДТП. Водій BMW влетів у блокпост. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. Внаслідок аварії авто перекинулося. На місці працюють рятувальники, поліція та швидка.

Через аварію утворився затор у декілька кілометрів. Перекриті майже всі смуги руху.

«У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку в'їзду в місто Київ. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – повідомляє Патрульна поліція Києва.

