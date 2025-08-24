Головна Київ Новини
На Бориспільському шосе BMW влетіла у блокпост, на в'їзді в Київ – кілометровий затор

На Бориспільському шосе BMW влетіла у блокпост, на в’їзді в Київ – кілометровий затор
Патрульні слідкують за безпекою дорожнього руху
Перекриті майже всі смуги руху

На Бориспільському шосе трапилася ДТП. Водій BMW влетів у блокпост. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. Внаслідок аварії авто перекинулося. На місці працюють рятувальники, поліція та швидка.

Через аварію утворився затор у декілька кілометрів. Перекриті майже всі смуги руху.

«У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку в'їзду в місто Київ. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – повідомляє Патрульна поліція Києва.

Раніше на вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася в пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

Нагадаємо, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

Теги: Київ затор поліція аварія

