У Києві палає фабрика Roshen (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
колаж: glavcom.ua

У Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen на Деміївці

У Києві сталася пожежа на території кондитерської фабрики Roshen, яка розташована в районі Деміївки. Про інцидент повідомляють численні київські telegram-канали, користувачі публікують відео з місця події, де видно стовп густого диму над промисловою зоною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Наразі офіційні причини загоряння невідомі. Інформації про постраждалих або евакуацію працівників також поки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня в столиці зафіксовано різке погіршення якості повітря. Мешканці Святошинського району Києва відчули сильний запах диму та гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Моніторинг якості повітря показує, що рівень забруднення у Києві перевищує норму. 

Теги: Київ пожежа Roshen

