У Києві затримано зловмисника, який обікрав військового на кріслі колісному

Зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Пограбування сталося біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці

У столиці затримали чоловіка, який пограбував військового, що втратив кінцівку під час виконання бойових завдань під Курськом. Зловмисник вихопив 5 тис. грн у захисника, коли той на кріслі колісному зупинився біля магазину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та пресслужбу Київської міської прокуратури.

У поліції повідомили, що подія сталася біля одного з магазинів у Дарницькому районі столиці. 28-річний військовий, втративши кінцівку у боях на фронті, перебував у Києві на реабілітації та пересувався на кріслі колісному. Він зупинився біля магазину, до нього підійшов невідомий чоловік та зав’язав розмову. Однак, коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив в нього 5 тис. грн та кинувся навтьоки.

«На пошуки зловмисника негайно були задіяні оперативники та працівники кримінального аналізу Дарницького управління поліції. Вони встановили прикмети фігуранта та опрацювали записи з камер відеонагляду на будівлях поруч із місцем злочину», – поінформували столичні правоохоронці.

Повідомляється, що поліція встановила особу 32-річного киянина, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Незабаром, оперативники розшукали фігуранта на одній з вулиць району.

Підозрюваний вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабежі та шахрайства, а це пограбування вчинив, маючи непогашену судимість фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі зауважили, що підозрюваний вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабежі та шахрайства, а це пограбування вчинив, маючи непогашену судимість.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

