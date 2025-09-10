Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
Київська кільцева електричка скасує низку рейсі
фото: Ukrzaliznytsia

«Укрзалізниця» просить пасажирів врахувати зміни у розкладі руху міської електрички при плануванні поїздок

Цього тижня та наступних вихідних Київська кільцева електричка скасує низку рейсів. Про це повідомляє офіційний канал Київської кільцевої електрички, інформує «Главком».

Зазначається, що зміни торкнуться окремих рейсів 11, 12, 13, 15 та 20 вересня. Причиною скасувань є заплановані ремонтні роботи.

11 вересня зазнають змін вечірні рейси:

на ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовуються рейси:

  • Б22 (19:31 - 20:20)
  • Б23 (20:31 - 21:20)
  • Б24 (21:31 - 22:20)
  • Б25 (22:31 - 23:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:

  • А23 (19:39 - 20:28)
  • А24 (20:39 - 21:28)
  • А25 (21:39 - 22:28)

Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

12 вересня зазнають змін низка ранкових та вечірніх рейсів:

на ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасовуються рейси:

  • Б01 (5:31 - 6:20)
  • Б23 (20:31 - 21:20)
  • Б24 (21:31 - 22:20)
  • Б25 (22:31 - 23:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:

  • А02 (5:39 - 6:28)
  • А23 (19:39 - 20:28)
  • А24 (20:39 - 21:28)
  • А25 (21:39 - 22:28)

Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

13 та 15 вересня:

на ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовуються рейси:

  • Б01 (5:31 - 6:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейс:

  • А02 (6:37 - 7:29)

Натомість рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.

20 вересня:

  • З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів
інфографіка: Kyiv City Express

«Укрзалізниця » просить врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи – це запорука безпеки та надійності руху.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року «Укрзалізниця» запускає прямі пасажирські поїзди європейською колією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків на ці рейси стартував 5 вересня. 

Теги: громадський транспорт Укрзалізниця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 16-17 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
16 серпня, 07:02
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
Монумент Незалежності – тріумфальна колона в Києві, присвячена незалежності України
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
24 серпня, 08:10
Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві
28 серпня, 08:35
У столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)
У Києві погіршилась якість повітря: у яких районах столиці дихати найважче
1 вересня, 11:50
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
7 вересня, 09:06
Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було
У Департаменті суспільних комунікацій КМДА проходять обшуки
5 вересня, 12:48

Новини

Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua