Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів: усі зміни розкладу у вересні

«Укрзалізниця» просить пасажирів врахувати зміни у розкладі руху міської електрички при плануванні поїздок

Цього тижня та наступних вихідних Київська кільцева електричка скасує низку рейсів. Про це повідомляє офіційний канал Київської кільцевої електрички, інформує «Главком».

Зазначається, що зміни торкнуться окремих рейсів 11, 12, 13, 15 та 20 вересня. Причиною скасувань є заплановані ремонтні роботи.

11 вересня зазнають змін вечірні рейси:

на ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовуються рейси:

Б22 (19:31 - 20:20)

Б23 (20:31 - 21:20)

Б24 (21:31 - 22:20)

Б25 (22:31 - 23:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:

А23 (19:39 - 20:28)

А24 (20:39 - 21:28)

А25 (21:39 - 22:28)

Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

12 вересня зазнають змін низка ранкових та вечірніх рейсів:

на ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасовуються рейси:

Б01 (5:31 - 6:20)

Б23 (20:31 - 21:20)

Б24 (21:31 - 22:20)

Б25 (22:31 - 23:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:

А02 (5:39 - 6:28)

А23 (19:39 - 20:28)

А24 (20:39 - 21:28)

А25 (21:39 - 22:28)

Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

13 та 15 вересня:

на ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовуються рейси:

Б01 (5:31 - 6:20)

на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейс:

А02 (6:37 - 7:29)

Натомість рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.

20 вересня:

З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.

Київська кільцева електричка скасовує низку рейсів інфографіка: Kyiv City Express

«Укрзалізниця » просить врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи – це запорука безпеки та надійності руху.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року «Укрзалізниця» запускає прямі пасажирські поїзди європейською колією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків на ці рейси стартував 5 вересня.