У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою

У Києві прощаються з мамою та її дворічною донькою, які загинули від російського обстрілу

У Києві проходить прощання з Надією Галич та її маленькою донькою Ангеліною, які загинули внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 28 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 5 канал.

Дівчинці було лише 2 роки і 10 місяців.

Як відомо, з-під завалів зруйнованого в результаті ракетної атаки 28 серпня будинку в Дарницькому районі Києва рятувальники дістали дитячі іграшки. Вони розмістили їх біля під’їзду. Серед речей рятувальники дістали і плюшевого ведмедя, який раніше з’являвся на світлинах дворічної Ангеліни та її 24-річної мами Надії.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Києву зросла до 25. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.