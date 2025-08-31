Головна Київ Новини
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: 5 канал

У Києві прощаються з мамою та її дворічною донькою, які загинули від російського обстрілу

У Києві проходить прощання з Надією Галич та її маленькою донькою Ангеліною, які загинули внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 28 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 5 канал.

Дівчинці було лише 2 роки і 10 місяців.

У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою фото 1
фото: Ян Доброносов/Телеграф
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою фото 2
фото: Ян Доброносов/Телеграф
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою фото 3
фото: Ян Доброносов/Телеграф
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою фото 4
фото: Ян Доброносов/Телеграф

Як відомо, з-під завалів зруйнованого в результаті ракетної атаки 28 серпня будинку в Дарницькому районі Києва рятувальники дістали дитячі іграшки. Вони розмістили їх біля під’їзду. Серед речей рятувальники дістали і плюшевого ведмедя, який раніше з’являвся на світлинах дворічної Ангеліни та її 24-річної мами Надії.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Києву зросла до 25. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Теги: Київ діти похорон

