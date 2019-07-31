На Оболоні посеред вулиці помер молодий чоловік



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Лікарі швидкої допомоги констатували смерть чоловіка

Чоловіку раптово стало зле

На вулиці Йорданській, 24 в Оболонському районі Києва знайшли чоловіка без ознак життя. Перехожі намагалися його врятувати, коли побачили, що йому стало зле, але медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов у вівторок, 30 липня, близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидці розповіли поліцейським, що побачили, як на газоні лежить чоловік. Поруч з ним знаходилися люди, які робили непрямий масаж серця.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського району. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.

Особу чоловіка встановлено. Йому нещодавно виповнилося 39 років.

Причина смерті та подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 29 липня на станції метро «Золоті Ворота» померла людина. Чоловікові несподівано стало погано і він впав на підлогу без свідомості.