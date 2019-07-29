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    На станції метро «Золоті Ворота» помер чоловік (фото)

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    Трагедія сталася&nbsp;на пероні станції метро &laquo;Золоті ворота&raquo; - На станції метро «Золоті Ворота» помер чоловік (фото)
    Трагедія сталася на пероні станції метро «Золоті ворота»
    Фото: Інформатор

    Чоловікові раптово стало зле в метро

    У понеділок, 29 липня, на станції метро «Золоті Ворота» померла людина.

    Чоловікові несподівано стало погано і він впав на підлогу без свідомості. Виклик від небайдужих пасажирів надійшов на лінію «103» близько 12:05. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, чоловікові стало зле. Медики оперативно прибули на місце виклику, але допомогти вже не встигли - їм залишалося лише констатувати смерть.

    На даний момент на місці працює поліцейський патруль і бригада медиків.

    Точна причина смерті невідома. Попередньо, літній чоловік помер через проблеми зі здоров'ям.

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    На станції метро «Золоті Ворота» помер чоловік (фото)
    На станції метро «Золоті Ворота» помер чоловік (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у 2020 році на 19 станціях Київського метрополітену з’являться дефібрилятори (апарати для «перезапуску» серця) та сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги. 

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