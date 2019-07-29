На станції метро «Золоті Ворота» помер чоловік (фото)



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Трагедія сталася на пероні станції метро «Золоті ворота» Фото: Інформатор

Чоловікові раптово стало зле в метро

У понеділок, 29 липня, на станції метро «Золоті Ворота» померла людина.

Чоловікові несподівано стало погано і він впав на підлогу без свідомості. Виклик від небайдужих пасажирів надійшов на лінію «103» близько 12:05. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, чоловікові стало зле. Медики оперативно прибули на місце виклику, але допомогти вже не встигли - їм залишалося лише констатувати смерть.

На даний момент на місці працює поліцейський патруль і бригада медиків.

Точна причина смерті невідома. Попередньо, літній чоловік помер через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялося, у 2020 році на 19 станціях Київського метрополітену з’являться дефібрилятори (апарати для «перезапуску» серця) та сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги.