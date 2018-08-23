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    На Оболоні з’явився новий мурал (фото)

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    На Оболоні з’явився новий мурал (фото)

    Автор муралу - український художник Олександр Корбан

    Під мостом на вулиці Богатирській Оболонського району столиці з'явився новий мурал.

    Як повідомляє група Mural Social Club в Facebook, автором муралу є український художник Олександр Корбан.

    «Робота під назвою «When the rich wage war, it's the poor who die» («Коли багаті воюють, бідні помирають») є символічною. Цю ідею автор виношував довгий час. А надихнули його на роздуми та переживання безкінечні трагедії, що відбуваються кожного дня в різних куточках світу», - йдеться в повідомленні.

    Роботу над муралом художник завершив 22 серпня.

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