На Оболоні з’явився новий мурал (фото)



Автор муралу - український художник Олександр Корбан

Під мостом на вулиці Богатирській Оболонського району столиці з'явився новий мурал.

Як повідомляє група Mural Social Club в Facebook, автором муралу є український художник Олександр Корбан.

«Робота під назвою «When the rich wage war, it's the poor who die» («Коли багаті воюють, бідні помирають») є символічною. Цю ідею автор виношував довгий час. А надихнули його на роздуми та переживання безкінечні трагедії, що відбуваються кожного дня в різних куточках світу», - йдеться в повідомленні.

Роботу над муралом художник завершив 22 серпня.