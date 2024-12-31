Повітряна тривога у низці областей тривала менше години

У повітрі є п’ять бомбардувальників Ту-22м3, є загроза пуску ракет Х-22

В низці областей України пролунав сигнал відобою повітряної тривоги. Моніторигові групи повідомляли про п'ять бомбардувальників Ту-22м3, є загроза пуску ракет Х-22.

Таким чином повітряна тривога тривала понад годину.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.