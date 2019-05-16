На Оболонській набережній відбудеться Олімпійський день (програма)



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На учасників заходу чекає насичена програма

У суботу, 18 травня, із 08:00 до 17:00 на Оболонській набережній і прилеглій до неї акваторії водного стадіону відбудеться Олімпійський день – насичена бігова програма для дітей, любителів і професіоналів.

У зв’язку із цією подією розпорядженням Київської міської держадміністрації на Оболонській набережній із 18:00 17 травня до 08:00 18 травня передбачено монтаж необхідних конструкцій та обладнання, а з 17:00 до 21:00 18 травня – їхній демонтаж. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у парку «Наталка» відкриють спортивне містечко, де відбуватимуться зустрічі з олімпійцями, триватимуть різноманітні конкурси і вікторини, діятимуть спортивні локації. Кожному учаснику – гарантовані олімпійські подарунки та пам’ятні сувеніри. У програмі також:

09:40-10:50 – реєстрація учасників забігу та видача стартових пакетів;

10:30 – офіційне відкриття;

10:45 – руханка;

11:00 – старт дитячого забігу на 500 м;

11:25 – старт забігу на дистанцію Олімпійська миля (1,6 км);

12:00 – старт забігу на дистанцію 3 км;

12:20 – нагородження переможців на дистанції 3 км;

12:30 – закриття спортивного містечка.

Організатором «Олімпійського дня бігу» виступає Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту, Київською міською державною адміністрацією за сприяння Федерації легкої атлетики України.