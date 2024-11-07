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Поблизу кордону з Румунією виявлено тіло загиблого чоловіка – прикордонники

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Поблизу кордону з Румунією виявлено тіло загиблого чоловіка – прикордонники
Біля румунського кордону знайшли тіло чоловіка
Фото: ДПСУ

Прикордонники виявили загиблого чоловіка, який планував незаконно пройти кордон із Румунією

Прикордонники поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який планував незаконно пробратися через кордон. Про це повідомляє в Телеграм Державна прикордонна служба України.

«Про знахідку повідомили прикордонникам місцеві жителі. Тіло, яке пролежало в лісі не один місяць, ймовірно, належить громадянину України 1980 р.н. із Чернігівщини», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Прикордонники знайшли мертвого чоловіка біля кордону з Румунією
Фото: ДПСУ

Прикордонники припустили, що чоловік призивного віку намагався незаконно покинути територію України, щоб ухилитись від мобілізації. Дані уточнюються.

«Нагадуємо, що перетин кордону поза пунктами пропуску – не лише незаконний, а й небезпечний для життя», – підсумували прикордонники.

Нагадаємо, наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

Як повідомлялося, починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.

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Теги: Харків прикордонники чоловік кордон Місяць

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