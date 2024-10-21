У США в останній момент зупинено смертну кару: обставини

У США зупинено страту чоловіка за смерть його дитини

У штаті Техас (США) в останній момент зупинили страту чоловіка, пише The Washington Post. Численні експерти заявили, що злочин, за який його засудили до смертельної ін'єкції, вчинити неможливо.

Роберта Робертсона мали стратити 17 жовтня. Прохання його захисників про скасування дійшло до Верховного суду країни, але його відхилили. Конгрес штату одноголосно проголосував за продовження слухань у справі чоловіка. Але прокуратура оскаржила це рішення в Апеляційному суді, який дозволив виконати вирок.

Конгресмени від Демократичної та Республіканської партій подали власну апеляцію за кілька хвилин до страти. Поки судді розглядали клопотання, її виконання відклали на чотири години. Верховний суд таки прийняв рішення страту відкласти.

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Роберта в Капітолії Техасу, і разом із 31 мільйонами техасців нарешті дати йому і правді шанс бути почутими», – повідомили у спільній заяві співголови комітету палати представників демократ Джо Муді та республіканець Джефф Ліч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Робертсон звинувачують у вбивстві своєї дворічної доньки. У 2002 році медичний експерт заявив, що йдеться про синдром дитячого струсу і внутрішньомозковий вилив. Наукове співтовариство останнім часом ставить під сумнів саме існування подібного синдрому. З ініціативи адвокатів Робертсона звернення підписали понад 30 медичних та наукових експертів. Вони заявили, що злочин, у якому його звинувачують, неможливо вчинити.