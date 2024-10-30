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У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo
Поруч з місцем події працюють поліцейські
фото: скріншот

Тіло чоловіка доправлено на судово-медичну експертизу

У середу, 30 жовтня, у Києві на вулиці Паньківська виявили чоловіка без ознак життя у формі Glovo. Інформацію поширили телеграм-канали, згодом деталі трагедії повідомили працівники поліції Києва у коментарі «Телеграфу».  

На опублікованих кадрах помітно, що поруч з місцем події працюють поліцейські. Вони ретельно оглядають речі.

Працівники поліції Києва у коментарі «Телеграфу» повідомили, що подія трапилась у Голосіївському районі вранці 30 жовтня. Там додали, що тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу, де буде зʼясовуватись причина смерті.

«Також вирішується питання щодо внесення даної події до єдиного реєстру досудових розслідувань і будуть проводитись подальші слідчі дії. На місці події будуть працювати слідчі», – додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що у столиці патрульні поліцейські врятували жінку від самогубства. Після прибуття на місце події патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука.

 

Теги: Київ самогубство

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