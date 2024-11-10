Нічна атака на Одещину: рятувальники показали наслідки

В Одеській області російські дрони пошкодили житлові будинки та магазини

9 листопада пізно ввечері РФ атакувала Одеську область. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, є двоє поранених. Про це повідомляє ДСНС.

«Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки російської атаки на Одещину фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що ліквідували наслідки ворожої атаки 52 рятувальники разом з добровольцями та підрозділом Одеської міської ради.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Також у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.