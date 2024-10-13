У США невідомий відкрив вогонь поблизу університету, є жертви

У США в кампусі Університету штату Теннессі невідомий стріляв у людей

У США невідомий відкрив вогонь поблизу університету, що призвело до загибелі однієї людини та поранень у кількох інших. Обставини інциденту з'ясовуються, поліція проводить розслідування для встановлення мотивів стрілка та його особи. Про це повідомляє американська газета The Hill.

За даними правоохоронців, інцидент стався на перехресті Джефферсон-стріт і 27-ї авеню N. приблизно о 17:00 за місцевим часом (опівночі 13 жовтня за Києвом). Після цього університет повідомив про стрілянину поблизу кампусу.

Поліція Нешвілла повідомила, що 10 людей з вогнепальними пораненнями були доставлені до місцевих лікарень. Серед них один загиблий – 24-річний чоловік. Наразі немає точної інформації про того, хто відкрив вогонь, але поліція зазначила, що «щонайменше один із постраждалих може бути причетний до інциденту».

Місце події перебуває під охороною, і всі поранені перебувають у районних лікарнях. Інцидент стався під час зустрічі випускників цього університету.

Американські ЗМІ також нагадують, що подібні випадки насильства сталися рік тому в інших університетах, зокрема в Університеті штату Моргана та Університеті штату Боуї, також під час святкувань зустрічей випускників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Києва розлючений водій, який порушив правила, напав на інспекторку.

До слова, ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК.