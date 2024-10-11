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Масштабна ДТП на Львівщині: поліція назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масштабна ДТП на Львівщині: поліція назвала причину
За кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області
фото: Facebook/Поліція Львівської області

Поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків

Поліцейські встановили попередню причину масштабної дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині, внаслідок якої загинуло троє людей та ще 34 травмовано. Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на зустрічну сугу. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня о 06:25 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки. За словами правоохоронців, водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite.

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Поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків
фото: Facebook/Поліція Львівської області

За кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком – мешканець Дрогобицького району віком 19 років, автобусом – 35-річний житель міста Хмельницький.

Станом на 16:40 відомо, що від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса віком 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – четверо дітей віком п'ять, сім, 13 та 16 років, а також четверо іноземців.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 11 жовтня, поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків.

До слова, на Бориспільщині зіткнулися автобус та легковик, внаслідок чого загинув водій авто. Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав, неподалік села Єрківці.

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Теги: ДТП Львівщина Львів смерть автомобіль поліція

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