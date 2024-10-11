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Вбивство Фаріон. Слідство перевіряє причетність нових осіб до злочину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Вбивство Фаріон. Слідство перевіряє причетність нових осіб до злочину
Відому мовознавицю Ірину Фаріон було вбито ввечері 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові
фото: Ірина Фаріон/Telegram

Суд надав доступ правоохоронцям до 291 номера мобільних операторів

Слідчі поліції Львівщини отримало доступ до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження за фактом умисного вбивства мовознавиці і колишнього нардепа Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, майже три сотні номерів належать поки що невстановленим особам, які, як припускає слідство, можуть бути причетними до згаданого резонансного злочину.

Наразі правоохоронці вивчають інформацію про усі з’єднання 291 номера протягом 1 січня 2023 року-26 липня 2024 року. Зокрема, слідчі аналізують вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресацію; дату та тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Також буде досліджено відомості щодо руху коштів за всіма номерами, доступ до яких надав суд.

Як повідомляв «Главком», 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Під час цього засідання прокурор повідомив, що станом на 19 вересня не знайдено знаряддя вбивства Ірини Фаріон. Окремо у цій справі проводиться низка експертиз, які можуть бути завершено у жовтні-листопаді 2024 року.

Крім цього, Галицький районний суд Львова продовжив термін досудового розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».

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Теги: поліція кримінал мова Львів Ірина Фаріон вбивство війна

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