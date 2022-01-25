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    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)

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    Аварія сталася поблизу селища Глеваха - Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)
    Аварія сталася поблизу селища Глеваха
    фото: пресслужба поліції

    Правоохоронці організували об’їзд зустрічною смугою

    На автодорозі Київ-Одеса поблизу селища Глеваха через дорожньо-транспортну пригоду ускладнено рух. Про це повідомили в патрульній поліція Київської області.

    «Автопригода на 22 км автодороги Київ-Одеса. Близько 5:00 поблизу селища Глеваха трапилась ДТП за участю легковика Toyota. Попередньо: є потерпілі», – ідеться в повідомленні.

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    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)
    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)
    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)
    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)

    Ускладнено рух в напрямку Києва. Організовано об’їзд зустрічною смугою.

    Нагадаємо, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

    Як повідомлялося, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.

    Теги: ДТП машини водій Київщина аварія поліція
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    Рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі (фото)