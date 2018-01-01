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    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)

    Після зіткнення «китаєць» опинився на боку
    Сьогодні на Великій Кільцевій сталася аварія за участю двох легкових автомобілів, в якому постраждав водій однієї із автівок. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Зіткнулися два автомобілі: Chery QQ і Volkswagen. Попередньо, водій Volkswagen рухаючись в середній смузі в напрямку Жулянського шляхопроводу
    • Вчора, 22:44
    • Розсилка
    ДТП у Києві
    ДТП у Києві

    Після зіткнення «китаєць» опинився на боку

    Сьогодні на Великій Кільцевій сталася аварія за участю двох легкових автомобілів, в якому постраждав водій однієї із автівок.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Зіткнулися два автомобілі: Chery QQ і Volkswagen. Попередньо, водій Volkswagen рухаючись в середній смузі в напрямку Жулянського шляхопроводу вирішив різко розвернутися при цьому не надавши пріоритет автомобілю Chery, що їхав прямо по головній дорозі. Від удару Chery кинуло на газон і машина перекинулася на бік. Постраждав водій «китайця», - йдеться у повідомиленні.

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    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)
    На околиці столиці через ДТП автомобіль опинився на газоні (фото)

    Також зазначається, що водій отримав допомогу медиків на місці, але після оформлення ДТП був госпіталізований. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. 

    На місці працювала патрульна поліція.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що уряд зменшив з 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до 50 км/год з 60 км/год.

     

    ДТП Київ водій автомобіль
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