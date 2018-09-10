На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП



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Фото: Інформатор ДТП на проспекті Лобановського

Toyota Camry протаранила Volkswagen Passat

У неділю, 9 вересня, в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися Toyota Camry і Volkswagen Passat.

Аварія сталася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів пасажир Toyota, він їхав в крайньому лівому ряду по проспекту Лобановського в сторону Голосіївського проспекту. Під'їжджаючи до перехрестя з вулицею Максима Кривоноса, з другого ряду, прямо перед ним, повернув вліво Volkswagen.

Водій не очікував такого маневру, не встиг загальмувати і врізався в зад «німця». Від отриманого удару у Toyota розбита передня частина автомобіля: пом'ятий капот, крило, розбита фара і бампер. Машину евакуювали з місця аварії.

Дівчині-водієві Volkswagen через годину після аварії стало погано, їй викликали лікарів, але від госпіталізації вона відмовилася. Свою провину у трагедії вона не визнає, однак є свідки, які допоможуть визначити винуватця ДТП.

На місці працювала патрульна поліція і медики.

Як повідомлялося, у ніч на 10 вересня на вулиці Олени Теліги сміттєвоз Mercedes перекинувся на дорозі.