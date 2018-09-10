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    На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП

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    ДТП на проспекті Лобановського - На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Лобановського

    Toyota Camry протаранила Volkswagen Passat

    У неділю, 9 вересня, в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися Toyota Camry і Volkswagen Passat.

    Аварія сталася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів пасажир Toyota, він їхав в крайньому лівому ряду по проспекту Лобановського в сторону Голосіївського проспекту. Під'їжджаючи до перехрестя з вулицею Максима Кривоноса, з другого ряду, прямо перед ним, повернув вліво Volkswagen.

    Водій не очікував такого маневру, не встиг загальмувати і врізався в зад «німця». Від отриманого удару у Toyota розбита передня частина автомобіля: пом'ятий капот, крило, розбита фара і бампер. Машину евакуювали з місця аварії.

    Дівчині-водієві Volkswagen через годину після аварії стало погано, їй викликали лікарів, але від госпіталізації вона відмовилася. Свою провину у трагедії вона не визнає, однак є свідки, які допоможуть визначити винуватця ДТП.

    На місці працювала патрульна поліція і медики.

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    На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП
    На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП
    На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП
    На проспекті Лобановського дівчина на Volkswagen спричинила ДТП
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у ніч на 10 вересня на вулиці Олени Теліги сміттєвоз Mercedes перекинувся на дорозі.

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