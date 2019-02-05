На Осокорках продовжується будівництво попри заборону Київради



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Активісти захищають природоохоронну зону Фото: Рух Чесно

Забудовник почав активні дії після рішення Київради про розірвання договору оренди землі

На територію екопарку «Осокорки» 3 та 4 лютого приїхала будівельна техніка. Забудовник – банк «Аркада» – устиг завезти до озер 6 міксерів з бетоном, попри рішення Київської міської ради про розірвання договору оренди землі.

Про дії забудовника на Осокорках Руху Чесно повідомили місцеві активісти, які тримають оборону й живим щитом захищають природоохоронну зону.

«Банк «Аркада» намагається зараз із усіх сил активно продовжувати будівництво, люди протистоять. Учора (3 лютого. –Ред.) вже були перші сутички між «ті тушками» забудовника та активістами. Одному з активістів розбили скло в машині. Приїздила поліція, але сьогодні (4 лютого. – Ред.) ситуація приблизно така сама, й жодних дій від поліції. Зараз ми продовжуємо активне блокування, закликаємо людей, щоб долучалися», – розповідає місцевий мешканець та один з ініціаторів створення екопарку Максим Стравинський.

Забудовник почав активні дії вже після того, як на сесії 31 січня Київрада одностайно проголосувала за розірвання з ним договору оренди.

У понеділок, 4 лютого, мер Києва Віталій Кличко підписав це рішення міськради. Його вже оприлюднили на сайті Київради.

Активісти закликають на допомогу нардепів та депутатів Київради.

«Окрім блокування техніки, ми зараз ведемо активну роботу з депутатами Київради та народними депутатами. У четвер у нас буде брифінг на цю тему у Верховній Раді. Забудовник зараз не має жодних законних підстав діяти на цьому об’єкті. З цього моменту ДАБІ й інші регуляторні структури повинні зупинити будь-які дозволи на проведення будівельних робіт», – переконаний Стравинський.

Радник Кличка, народний депутат Дмитро Білоцерковець у коментарі Руху Чесно запевняє, що місцева влада зможе втрутитися не раніше, ніж у четвер або в понеділок.

Нагадаємо, 31 січня депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

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