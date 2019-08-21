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    На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)

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    Екскаватор пошкодив житловий будинок - На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)
    Екскаватор пошкодив житловий будинок
    Фото: пресслужба Печерської РДА

    Фахівці з'ясовують причину аварії та суму збитків

    У вівторок, 20 серпня, увечері в Печерському районі Києва на житловий будинок впав будівельний екскаватор. Інцидент стався на вулиці Круглоуніверситетській, 7. Екскаватор впав з будівельного майданчика Linden. Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в місті Київ державної адміністрації.

    На місці події працювали представники Національної поліції та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва» і з’ясовували причину аварії.

    Пошкодження, завдані будинку комунальної форми власності, відшкодовуватимуть після складання відповідних актів фахівцями комунальних підприємств.

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    Постраждалих немає.

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    На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)
    На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)
    На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)

    Як повідомлялося, 18 серпня на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух на будівельному майданчикуЗа попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, що розрівнював майданчик для будівництва паркінгу.

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