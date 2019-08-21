На Печерську на будинок впав екскаватор (фото)



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Екскаватор пошкодив житловий будинок Фото: пресслужба Печерської РДА

Фахівці з'ясовують причину аварії та суму збитків

У вівторок, 20 серпня, увечері в Печерському районі Києва на житловий будинок впав будівельний екскаватор. Інцидент стався на вулиці Круглоуніверситетській, 7. Екскаватор впав з будівельного майданчика Linden. Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в місті Київ державної адміністрації.

На місці події працювали представники Національної поліції та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району Києва» і з’ясовували причину аварії.

Пошкодження, завдані будинку комунальної форми власності, відшкодовуватимуть після складання відповідних актів фахівцями комунальних підприємств.

Постраждалих немає.

Як повідомлялося, 18 серпня на вулиці Данченка в Подільському районі Києва стався потужний вибух на будівельному майданчику. За попередньою інформацією, вибухівка була закладена в екскаватор, що розрівнював майданчик для будівництва паркінгу.