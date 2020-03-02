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    Новини

    На Печерську посеред дороги палав автомобіль (відео)

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    На Печерську посеред дороги палав автомобіль (відео)
    Фото: скріншот відео

    Рятувальники оперативно загасили полум'я

    У понеділок, 2 березня, вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel.

    Загорання сталося на проїжджій частині.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Рятувальники ДСНС прибули доволі швидко і полум’я не встигло розповсюдитися.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, 2 березня о 04:55 у дворі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 21 в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.

    На місце події було направлено чергове відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 05:07 займання було ліквідовано.

    Внаслідок загоряння пошкоджено багажне відділення та лакофарбове покриття автівки.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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