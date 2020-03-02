На Печерську посеред дороги палав автомобіль (відео)



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Фото: скріншот відео

Рятувальники оперативно загасили полум'я

У понеділок, 2 березня, вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel.

Загорання сталося на проїжджій частині.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Рятувальники ДСНС прибули доволі швидко і полум’я не встигло розповсюдитися.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, 2 березня о 04:55 у дворі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 21 в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.

На місце події було направлено чергове відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 05:07 займання було ліквідовано.

Внаслідок загоряння пошкоджено багажне відділення та лакофарбове покриття автівки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.