На Печерську посеред дороги палав автомобіль (відео)
Рятувальники оперативно загасили полум'я
У понеділок, 2 березня, вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel.
Загорання сталося на проїжджій частині.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Рятувальники ДСНС прибули доволі швидко і полум’я не встигло розповсюдитися.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, 2 березня о 04:55 у дворі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 21 в автомобілі ВАЗ виникла пожежа.
На місце події було направлено чергове відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 05:07 займання було ліквідовано.
Внаслідок загоряння пошкоджено багажне відділення та лакофарбове покриття автівки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.