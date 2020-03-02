На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)



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Займання виникло у складській будівлі Фото: ДСНС

Вогнем було охоплено близько 5 тис. кв. м складської будівлі

У ніч на понеділок, 2 березня, сталася пожежа в одноповерховій складській будівлі ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика» на сортувальній лінії у с. Садове.

Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 04:47. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань, 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка, 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький, 21-ї та 56-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари та ДПО Березанської птахофабрики.

Пожежу о 07:00 було локалізовано на площі приблизно 5 тис. кв. м, а о 07:42 ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 41 людина особового складу та 9 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 1 березня у п’ятиповерховій будівлі на вул. Кірпи, 2-А біля Південного вокзалу в Києві сталася пожежа.