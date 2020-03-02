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    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)

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    Займання виникло у складській будівлі - На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)
    Займання виникло у складській будівлі
    Фото: ДСНС

    Вогнем було охоплено близько 5 тис. кв. м складської будівлі

    У ніч на понеділок, 2 березня, сталася пожежа в одноповерховій складській будівлі ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика» на сортувальній лінії у с. Садове.

    Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 04:47. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань, 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка, 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький, 21-ї та 56-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари та ДПО Березанської птахофабрики.

    Пожежу о 07:00 було локалізовано на площі приблизно 5 тис. кв. м, а о 07:42 ліквідовано.

    До гасіння пожежі було залучено 41 людина особового складу та 9 одиниць техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

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    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)
    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)
    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)
    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)
    На птахофабриці під Києвом сталася велика пожежа (фото)

    Як повідомлялося, 1 березня у п’ятиповерховій будівлі на вул. Кірпи, 2-А біля Південного вокзалу в Києві сталася пожежа.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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