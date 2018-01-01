На Печерську правоохоронці викрили казино для елітних клієнтів

Розважальний заклад функціонував на території готелю, розташованому на бульварі Дружби народів

Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України припинили незаконну



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Розважальний заклад функціонував на території готелю, розташованому на бульварі Дружби народів

Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України припинили незаконну діяльність грального бізнесу.

Про це інформує відділ комунікації національної поліції у Києві, повідомляє «Главком».

Елітне казино відвідували заможні клієнти: у переважній більшості це були іноземні громадяни.

У результаті оперативних заходів поліція встановила, що у закладі також додатково працювали повії. За бажанням гравців, дівчата надавали їм послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Вартість "дорослих" розваг стартувала від 100 доларів США за годину.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели обшук у вказаному приміщенні. Відтак вилучили 45 гральних автоматів, 11 столів для покеру, 4 столи для рулеток, ноутбуки, серверне обладнання, гральні карти, фішки, касовий апарат.

На даний час тривають подальші слідчі дії, з метою встановлення причетних до незаконної діяльності осіб.



