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    На Печерську правоохоронці викрили казино для елітних клієнтів

    Розважальний заклад функціонував на території готелю, розташованому на бульварі Дружби народів
    Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України припинили незаконну
    • Сьогодні, 11:41
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    Розважальний заклад функціонував на території готелю, розташованому на бульварі Дружби народів

    Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України припинили незаконну діяльність грального бізнесу.

    Про це інформує відділ комунікації національної поліції у Києві, повідомляє «Главком».

    Елітне казино відвідували заможні клієнти: у переважній більшості це були іноземні громадяни.

    У результаті оперативних заходів поліція встановила, що у закладі також додатково працювали повії. За бажанням гравців, дівчата надавали їм послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Вартість "дорослих" розваг стартувала від 100 доларів США за годину.

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    У рамках кримінального провадження поліцейські провели обшук у вказаному приміщенні. Відтак вилучили 45 гральних автоматів, 11 столів для покеру, 4 столи для рулеток, ноутбуки, серверне обладнання, гральні карти, фішки, касовий апарат.

    На даний час тривають подальші слідчі дії, з метою встановлення причетних до незаконної діяльності осіб.


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