На Печерську вже добу люди сидять без опалення. Влада щось приховує?

У центрі столиці сталася техногенна аварія?

Зі вівторка, 13 лютого, у Печерському районі не подається опалення у житлові будинки, медичні та навчальні заклади. Про це «Главкому» масові повідомляють читачі, що мешкають та працюють у центральному столичному районі. «У день помітила, що немає опалення. На вхідних дверях під'їзду висіть об'ява, що сталася аварійна



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У центрі столиці сталася техногенна аварія?

Зі вівторка, 13 лютого, у Печерському районі не подається опалення у житлові будинки, медичні та навчальні заклади.

Про це «Главкому» масові повідомляють читачі, що мешкають та працюють у центральному столичному районі.

«У день помітила, що немає опалення. На вхідних дверях під'їзду висіть об'ява, що сталася аварійна ситуація, проводяться ремонтні роботи. Потім з'явилася друга об'ява, в якій зазначалось, що аварія масштабна і потрібно на усунення багато часу », - розповіла мешканка Печерського району Тетяна.

Також телефонували стурбовані батьки, які розповіли, що сьогодні вранці їм було запропоновано забрати дітей зі школи. Температура у навчальному закладі - 10 - 12 градусів.

«Чому нас не попередили ще у вівторок. Навіщо було дітей вести до школи», - скаржиться Михайло - батько учня школи у Печерському районі.

«Главком» промоніторив офіційні сайти КМДА, Печерської райадміністрації та Київенерго: жодної інформації про аварійну ситуацію у центральному районі столиці там нема.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 12 лютого, внаслідок прориву міської теплотраси в Печерському районі гаряча вода затопила приміщення музею імені Івана Гончара.

Також повідомлялось, що найвищий в Україні хмарочос третій день залишається без опалення.