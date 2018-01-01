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    На Печерську вже добу люди сидять без опалення. Влада щось приховує?

    У центрі столиці сталася техногенна аварія?
    Зі вівторка, 13 лютого, у Печерському районі не подається опалення у житлові будинки, медичні та навчальні заклади. Про це «Главкому» масові повідомляють читачі, що мешкають та працюють у центральному столичному районі.  «У день помітила, що немає опалення. На вхідних дверях під'їзду висіть об'ява, що сталася аварійна
    • Сьогодні, 10:39
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    У центрі столиці сталася техногенна аварія?

    Зі вівторка, 13 лютого, у Печерському районі не подається опалення у житлові будинки, медичні та навчальні заклади.

    Про це «Главкому» масові повідомляють читачі, що мешкають та працюють у центральному столичному районі. 

    «У день помітила, що немає опалення. На вхідних дверях під'їзду висіть об'ява, що сталася аварійна ситуація, проводяться ремонтні роботи. Потім з'явилася друга об'ява, в якій зазначалось, що аварія масштабна і потрібно на усунення багато часу », -  розповіла мешканка Печерського району Тетяна.

    Також телефонували стурбовані батьки, які розповіли, що сьогодні вранці їм було запропоновано забрати дітей зі школи. Температура у навчальному закладі - 10 - 12 градусів.

    «Чому нас не попередили ще у вівторок. Навіщо було дітей вести до школи», - скаржиться Михайло - батько учня школи у Печерському районі.

    «Главком» промоніторив офіційні сайти КМДА, Печерської райадміністрації та Київенерго: жодної інформації про аварійну ситуацію у центральному районі столиці там нема.

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    На Печерську вже добу люди сидять без опалення. Влада щось приховує?
    На Печерську вже добу люди сидять без опалення. Влада щось приховує?
    На Печерську вже добу люди сидять без опалення. Влада щось приховує?

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 12 лютого, внаслідок прориву міської теплотраси в Печерському районі гаряча вода затопила приміщення музею імені Івана Гончара.

    Також повідомлялось, що найвищий в Україні хмарочос третій день залишається без опалення.

    школи опалення аварія
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