  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Печерську затримали крадія відеокамер

    • Розсилка
    Зловмисник зривав камери відеонагляду - На Печерську затримали крадія відеокамер
    Зловмисник зривав камери відеонагляду
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до двох крадіжок: із території гімназії та фасаду салону краси

    У Печерському районі Києва правоохоронці викрили крадія камер відео нагляду. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    До Печерського управління поліції з повідомленням про крадіжку звернулася директорка гімназії на Бутишевому провулку. Жінка розповіла, що з будівлі навчального закладу зникла камера відеонагляду, яку встановили в рамках реалізації програми «Безпечне місто».

    Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, у ситуаційному центрі правоохоронці перевірили записи вуличних камер і виявили відеофрагмент, на якому зафіксований невідомий, який намагається зірвати камеру, після чого запис припиняється. 

    «Ми оперативно встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадену камеру вилучили та після завершення розслідування повернуть гімназії», - розповів Дуброва. 

    Також у ході слідства встановлено, що правопорушник причетний до скоєння аналогічної крадіжки на вулиці Шота Руставелі. Взимку цього року він викрав відеокамеру з фасаду салону краси. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Печерську затримали крадія відеокамер
    На Печерську затримали крадія відеокамер
    На Печерську затримали крадія відеокамер

    «Слідчий підрозділ розслідує кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Слідство триває, тож ми перевіряємо причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень», - зазначив начальник Печерського управління поліції. 

    Читайте також
    Київ кримінал злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ