На Печерську затримали крадія відеокамер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник зривав камери відеонагляду Фото: Нацполіція

Правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до двох крадіжок: із території гімназії та фасаду салону краси

У Печерському районі Києва правоохоронці викрили крадія камер відео нагляду. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

До Печерського управління поліції з повідомленням про крадіжку звернулася директорка гімназії на Бутишевому провулку. Жінка розповіла, що з будівлі навчального закладу зникла камера відеонагляду, яку встановили в рамках реалізації програми «Безпечне місто».

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, у ситуаційному центрі правоохоронці перевірили записи вуличних камер і виявили відеофрагмент, на якому зафіксований невідомий, який намагається зірвати камеру, після чого запис припиняється.

«Ми оперативно встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадену камеру вилучили та після завершення розслідування повернуть гімназії», - розповів Дуброва.

Також у ході слідства встановлено, що правопорушник причетний до скоєння аналогічної крадіжки на вулиці Шота Руставелі. Взимку цього року він викрав відеокамеру з фасаду салону краси.

«Слідчий підрозділ розслідує кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Слідство триває, тож ми перевіряємо причетність підозрюваного до скоєння інших правопорушень», - зазначив начальник Печерського управління поліції.