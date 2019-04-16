На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівлю насосної станції, збудовану в 1908 році, знесли Фото: Аліна Кокошко, Facebook

Рішення про знесення будинку мер Віталій Кличко підписав у березні

У понеділок, 15 квітня, на вулиці Великій Васильківській, 137 у Печерському районі знесли будівлю насосної станції, збудовану в 1908 році. Про це повідомила киянка Аліна Кокошко.

Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради про знесення будинку 14 березня.

Ділянку, на якій розташовано будівлю, Київрада передала компанії «Ліко-Холдинг» у 2004 році. Наразі тут триває будівництво ЖК «Французький квартал 2» компанії bUd development, повідомляє Хмарочос.





За словами Кокошко, поряд також руйнують будинок №141 – комплекс тягової підстанції, збудований у 1930-х роках.

Фото: Аліна Кокошко, Facebook

Тим часом КО «Київгенплан» оприлюднила Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби Народів.

Територію площею 40,5 гектара, на якій зараз деградовані території промислових підприємств, пропонують забудувати багатоповерховим житлом.

Проектний план території

Новий ДПТ передбачає будівництво секційних житлових споруд заввишки 9-24 поверхи й окремих односекційних 30-поверхових будинків з підземними паркінгами.

Приміщення громадського призначення буде вбудовано в перші поверхи житлових будинків. В проектних рішеннях пропонується розмістити школу на 990 місць зі спортивним стадіоном, два прибудовані дитсадки по 80 місць кожен, два вбудовані дитсадки по 45 місць, а також реконструювати існуючий дитсадок №325.