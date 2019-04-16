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    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)

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    <span lang="UK">Будівлю насосної станції, збудовану в 1908 році, знесли</span> - На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    Будівлю насосної станції, збудовану в 1908 році, знесли
    Фото: Аліна Кокошко, Facebook

    Рішення про знесення будинку мер Віталій Кличко підписав у березні

    У понеділок, 15 квітня, на вулиці Великій Васильківській, 137 у Печерському районі знесли будівлю насосної станції, збудовану в 1908 році. Про це повідомила киянка Аліна Кокошко.

    Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради про знесення будинку 14 березня.

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    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    На Печерську знесли столітню будівлю і зведуть житловий комплекс (фото)
    Фото: Аліна Кокошко, Facebook

    Ділянку, на якій розташовано будівлю, Київрада передала компанії «Ліко-Холдинг» у 2004 році. Наразі тут триває будівництво ЖК «Французький квартал 2» компанії bUd development, повідомляє Хмарочос.


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    За словами Кокошко, поряд також руйнують будинок №141 – комплекс тягової підстанції, збудований у 1930-х роках.

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    Фото: Аліна Кокошко, Facebook

    Тим часом КО «Київгенплан» оприлюднила Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби Народів.

    Територію площею 40,5 гектара, на якій зараз деградовані території промислових підприємств, пропонують забудувати багатоповерховим житлом.

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    Проектний план території

    Новий ДПТ передбачає будівництво секційних житлових споруд заввишки 9-24 поверхи й окремих односекційних 30-поверхових будинків з підземними паркінгами.

    Приміщення громадського призначення буде вбудовано в перші поверхи житлових будинків. В проектних рішеннях пропонується розмістити школу на 990 місць зі спортивним стадіоном, два прибудовані дитсадки по 80 місць кожен, два вбудовані дитсадки по 45 місць, а також реконструювати існуючий дитсадок №325.

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    Віталій Кличко Київ Київрада будівництво архітектура
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