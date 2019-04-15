Скандальний одеський забудовник незаконно зводить висотку в центрі Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державне бюро розслідувань взялося за житловий комплекс одеського забудовника Аднана Ківана

Державне бюро розслідувань у лютому розпочало кримінальне провадження за статтею «службова недбалість», яке стосується незаконної забудови фірмою «Кадорр-Київ Плюс» ділянки по вул. Жилянська, 68 у Києві. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 11 березня.

Слідчі ДБР встановили, що ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» будує житловий комплекс на ділянці 0,31 га без жодних правовстановлюючих документів. А також за відсутності відповідного дозволу ДАБІ.

Крім того, у 2017 і 2018 рр. Мінкульт видав два приписи про зупинення проведення земельних та будь-яких інших будівельних робіт на вказаному об’єкті. Причина – Мінкульт не погоджував жодних історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництв, реконструкцій, і не надавав жодних дозволів на проведення будь-яких робіт по вул. Жилянській, 68.

Отже, як встановило слідство, ще у 2008 році нежитлові приміщення площею 2570,4 кв. м в літ. «А», «Б» по вул. Жилянська, 68 перейшли у приватну власність ТОВ «Сікс Старс Холдінг». У 2010 році фірма отримала містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови ділянки за цією адресою – для будівництва офісного будинку з підземним паркінгом.

У 2011 році Держархбудінспекція зареєструвала декларацію про початок будівельних робіт, яку у липні 2016-го – скасувала.

Тоді ж у липні 2016 року приміщення у «Сікс Старс Холдінг» викупила фірма «Кадорр-Київ Плюс», яка вже у листопаді того ж року отримала дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт на будівництво офісного центру.

На початку 2018 року столична ДАБІ провело позапланову перевірку забудови, і встановило порушення – ділянка за Генпланом відноситься до території житлової малоповерхової та середньоповерхової забудови, а фірма по документах має будувати офісний центр. При цьому невідомо, яким чином чиновники у 2010 році могли видати такі вихідні дані забудовнику.

ДАБІ винесла постанову про скасування МУО 2010 року, а також анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на вул. Жилянська, 68. ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» оскаржило ці рішення ДАБІ, і всі суди стали на сторону забудовника.

Між тим, слідчі виявили, що «Kadorr Group» здійснює продаж апартаментів у житловому комплексі «Тридцять восьма жемчужина» (передбачається 356 квартир площею від 38 до 120 кв. м). Тобто, ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» здійснює будівництво житлового будинку, на що відповідний дозвіл ДАБІ не видавався (дозвіл був на офісний центр).

Крім того, встановлено, що ділянка на вул. Жилянській, 68 є комунальною власністю і з 2010 року перебуває в оренді ТОВ «Сікс Старс Холдінг». У 2016 році ця фірма передала ділянку в суборенду «Каддор-Київ Плюс» без жодного погодження з Київрадою, що суперечить договору оренди. Свої дії фірми намагалися узаконити через суди – суди перших двох інстанцій визнали угоду фірм про суборенду укладеною, та Верховний суд ці рішення скасував і у задоволенні позову фірмам відмовив. Відтак, ділянка в суборенді «Кадорр-Київ Плюс» наразі не перебуває.

У лютому 2019 року посадовці Департаменту земельних ресурсів КМДА провели обстеження ділянки, у ході якого виявили, що вона огороджена і на ній ведеться будівництво.

Суд надав слідчим ДБР доступ до документів, що стосуються ділянки та об’єкту будівництва на вул. Жилянській, 68, і перебувають у розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства культури України.

З ухвал стало відомо, що Голосіївське управління Нацполіції Києва з липня 2017 року розслідує кримінальне провадження за фактом порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» під час здійснення будівельних робіт на вул. Жилянська, 68 (ч.1 ст.364, ст.356, ч.1 ст.298 КК). У рамках цього провадження ухвалою суду від 03.08.2018 на ділянку було накладено арешт.

Засновниками одеського ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» є одесит Ківан Аднан і Ольга Павлова, з якою він зареєстрований в одній квартирі.

Аднан Ківан є одним із засновників благодійного фонду на «На благо Одеси», який фінансував діяльність Міхеіла Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА.

Ківан володіє одеським телеканалом «7 канал». А у березні 2018 року Аднан купив англомовне видання Kyiv Post.

Раніше Аднан активно співпрацював з Сергієм Ківаловим, з яким разом створив благодійний фонд «Студентська церква». Ківалов вийшов зі складу засновників цього фонду у 2016 році.

«Kadorr Group» є найбільшим забудовником в Одесі.

Як повідомлялося, громадська організація «Наше місто - Одеса» направила три запити в правоохоронні органи з вимогою розслідувати діяльність сирійського забудовника Аднана Ківана.

Джерело: Наші гроші