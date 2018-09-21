На площі Перемоги у Києві не розминулися два автомобілі Nissan



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Фото: Інформатор На площі Перемоги сталася ДТП

У результаті ДТП в центрі Києва постраждали дві пасажирки Nissan Juke

У четвер, 20 вересня, біля універмагу «Україна» на площі Перемоги у Києві сталася ДТП: зіткнулися два Nissan - Juke і X-Trail.

В аварії постраждали дві дівчини-пасажирки Nissan Juke. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили патрульні, Juke рухався по площі Перемоги в бік бульвару Тараса Шевченка. За кермом була молода дівчина, яка стверджує, що дочекалася на світлофорі зеленого сигналу і після цього почала рух. Через кілька метрів, з вулиці Саксаганського в неї в'їхав Nissan X-Trail. В результаті зіткнення травми отримали дві пасажирки Nissan Juke.

На місце ДТП прибув батько дівчини-водія. За словами патрульних, вона забула вдома водійське посвідчення.

Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 вересня в центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі.