На Подолі п’яний еквадорець на BMW зніс рекламний трактор (фото, відео)



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Фото: Інформатор Автомобіль зніс рекламну конструкцію бару у вигляді трактора

Водій BMW не впорався з керуванням і на з'їзді з Гаванського моста вилетів з проїжджої частини

У ніч на 30 липня в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 25 сталася велика ДТП. Автомобіль BMW 525 зніс рекламну конструкцію Samogon Bar у вигляді трактора.

Аварія трапилася о 2:48. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, BMW рухався по Гаванському мосту в сторону правого берега. Рухаючись на високій швидкості, водій не впорався з керуванням і на з'їзді з моста вилетів з проїжджої частини. В результаті події машина отримала серйозні пошкодження, а раритетний трактор, який стояв як реклама Samogon Bar, виявився на боці.

Співробітники патрульної поліції прибули на місце події до виклику. Медики, які прибули на ДТП, оглянули постраждалого водія, у нього зафіксували травму носа, проте від госпіталізації він відмовився.

Під час діалогу було встановлено, що в машині знаходилося два хлопця з Еквадору. Вони вже кілька років проживають на території України. Молодик, який сидів за кермом, мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку обидва хлопці вільно спілкувалися українською та російською мовами, проте, коли справа дійшла до проходження тесту на вміст алкоголю в крові, драйвер різко перестав розуміти патрульних і вимагав іспанського перекладача. Англійська мова водієві також не підійшла.

Як повідомлялося, у неділю ввечері п'яний водій Honda Accord на «євробляхах» влаштував масову аварію біля київського торгово-розважального центру Dream Town.